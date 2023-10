Privatização da Sabesp: Tarcísio envia projeto de lei à Alesp

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou nesta terça-feira, 17, que o projeto de lei de privatização da Sabesp foi assinado nesta terça-feira, 17, e enviado para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Com isso, o texto estará disponível para análise dos deputados a partir de amanhã.

"Hoje demos um passo importante para a desestatização da Sabesp", afirmou Tarcísio durante coletiva de imprensa promovida na noite desta terça-feira.

Mais cedo, antes do envio do texto para a Alesp, o governador se reuniu com parlamentares da base aliada para explicar o projeto de lei e o modelo de privatização.