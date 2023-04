Prioridade de BCs deve continuar sendo a luta contra inflação, diz diretora-gerente do FMI

Natália Coelho (via Agência Estado)

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta quinta-feira, 13, que a prioridades dos bancos centrais deve seguir sendo a luta contra inflação, visto que a pressão da inflação subjacente segue alta, e que restaurar a estabilidade de preços é uma prioridade do Fundo.

Falando durante o quarto dia da Reunião de Primavera do FMI, Georgieva destacou que o mundo não está exatamente na "melhor posição" econômica atualmente.

"Vemos os ricos crescendo, mas temos registros dos últimos anos que nos ajudarão a ser resilientes", indicou a autoridade.

A diretora-gerente do fundo também avaliou a necessidade do investimentos em energias renováveis no contexto mundial.

Segundo Georgieva, a estimativa é que o planeta precise de US$ 1 trilhão de investimentos anuais para o tema. Entretanto, ela acrescenta que o valor deverá ser convertido em crescimento da economia e de empregos.