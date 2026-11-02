Principais bolsas da Europa operam em alta com ajuda do petróleo; Paris resiste ao alerta Fitch

Por Patricia Lara

São Paulo, 02/11/2026 - As bolsas europeias operam, majoritariamente, em alta na manhã desta segunda-feira, embaladas por ganhos em Wall Street, já que os investidores tentam suplantar apreensão sobre custos de financiamento e monetização de investimentos em Inteligência Artificial. O Brent tomba 4% e contribui para a melhora do ambiente de negócios em meio a sinais de que o canal da diplomacia entre EUA e Irã está aberto.

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Por volta das 8h14 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,16%, a 647,77 pontos. A Bolsa de Londres apresentava variação de alta de 0,05% e a de Paris avançava 0,42%, enquanto a de Frankfurt ganhava 0,28%. Milão e Madri tinham ganhos de 0,53% e 1,14%, respectivamente.

Em Wall Street, os futuros sobem com o mercado retomando compras de ativos descontados mesmo diante das expectativas com o balanço da Apple, que será divulgado após o fechamento do pregão. Na esfera geoeconômica, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou no fim de semana que o presidente Donald Trump busca a solução pacífica que for a mais possível e que gostaria de resolver a guerra "diplomaticamente". O lado iraniano também se mostrou disposto a manter as vias diplomáticas.

Em Paris, os ganhos eram sustentados mesmo após alerta da Fitch, que rebaixou a perspectiva para o rating do país, ainda que tenha mantido a nota. As ações da ArcelorMittal (1,8%), Safran (1,7%) e Saint Gobain (1,6%) respondiam pelas maiores altas porcentuais do CAC-40.

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Em Lisboa, as ações da Galp Energia cediam 1,2% e limitavam o índice PSI 20, que perdia 0,34% no horário acima. O Brent apresentava em baixa de 4% perto das 8h12.

No noticiário macroeconômico, os índices dos gerentes de compra do setor industrial da Alemanha e Reino Unido em outubro confirmaram prévias. O mesmo dado da zona do euro superou o indicador preliminar.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com