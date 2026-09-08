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Primeiro leilão de transmissão para 2027 prevê R$ 12,9 bi de investimentos

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 8, a consulta pública sobre o edital do 1.º leilão de transmissão de energia para o ano de 2027. As áreas técnicas estimam investimentos da ordem de R$ 12,9 bilhões e a geração de 29.540 empregos ao longo da cadeia produtiva.

A proposta está estruturada em 12 lotes, incluindo sublotes independentes para os lotes 6 e 7. O conjunto contempla aproximadamente 3.245 km de novas linhas de transmissão e 1.386 megavolt-ampere (MVA) de capacidade de transformação.

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O lote 5 prevê a implantação do primeiro sistema de armazenamento de energia por baterias no sistema de transmissão. Essa contratação será destinada ao atendimento em Cruzeiro do Sul e Feijó, no Acre. Já o lote 11 prevê as instalações associadas à interligação elétrica Brasil-Bolívia. A inclusão definitiva depende dos "requisitos institucionais" relacionados ao acordo internacional, informou a Aneel.

As concessões terão, em regra, prazo de 30 anos. Para o lote 5, composto por baterias, o prazo proposto é de 18 anos. O período considera o ciclo de vida dos equipamentos e a evolução tecnológica associada a esse tipo de solução. Está em andamento a regulamentação do armazenamento de energia elétrica em sistemas de transmissão e distribuição.

Os valores das receitas anuais permitidas (RAPs) serão apresentados na etapa de aprovação da minuta do edital para encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, após a análise das contribuições recebidas na consulta pública. O período de contribuição vai de 10 de setembro a 26 de outubro de 2026.

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ENERGIA/TRANSMISSÃO/LEILÃO/ANEEL/CONSULTA PÚBLICA
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