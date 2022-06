Previsão para Selic no fim de 2022 segue em 13,25% no Focus do BC

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Mesmo diante da contínua piora do cenário inflacionário, a projeção para a Selic - a taxa básica de juros - no fim deste ano continuou em 13,25%, segundo a atualização parcial do Relatório de Mercado Focus, considerando as projeções feitas até a última sexta-feira (3/6). Essa já era a mediana na última divulgação da Focus, em 2 de maio.

Considerando apenas as respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para a Selic no fim deste ano também ficou em 13,25%.

Para o fim de 2023, a mediana da taxa Selic é de 9,75%, contra 9,25% na última publicação da Focus, em 2 de maio. Considerando as atualizações nos últimos cinco dias úteis, a estimativa é ainda maior, de 10,13%.

No Comitê de Política Monetária (Copom) de maio, o colegiado indicou "como provável uma extensão do ciclo com um ajuste de menor magnitude", mas destacou que é preciso cautela adicional em sua atuação diante da incerteza da atual conjuntura e do estágio avançado do ciclo de ajuste, com impactos ainda a serem observados.

Com a proximidade do Copom de junho (dias 14 e 15), o BC divulgou nesta segunda-feira uma atualização parcial da Focus, em meio à greve dos servidores, com apenas as medianas para o IPCA, PIB, câmbio e Selic no fim de 2022 e 2023.

O último Boletim Focus foi divulgado no dia 2 de maio, durante uma trégua da paralisação dos funcionários do órgão, que coincidiu com o período pré-Copom do mês passado.

Parte das expectativas de mercado do relatório é usada no modelo de inflação do BC, que, por sua vez, guia as decisões da taxa Selic, hoje em 12,75%. No último Copom, as projeções do BC para o IPCA eram de 7,3% para 2022 e 3,4% para o próximo ano.

Na atualização parcial, o BC não divulgou o número de instituições participantes, nem as medianas da semana anterior ou de um mês atrás, como de costume na Focus. Tampouco trouxe todos os horizontes, sem nenhuma informação sobre 2024 e 2025.