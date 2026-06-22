Previsão para o dólar no fim de 2026 continua em R$ 5,20 no Focus do BC

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 seguiu em R$ 5,20. Um mês antes, era de R$ 5,17. Considerando apenas as 64 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária também continuou em R$ 5,20.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 subiu de R$ 5,25 para R$ 5,27. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,26.

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A projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30 pela quarta semana seguida. A estimativa para 2029 permaneceu em R$ 5,40, mesmo nível em que estava há um mês, embora tenha oscilado no período.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.