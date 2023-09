Previsão é de publicação da nova fase do Rota 2030 em setembro, diz Anfavea

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, prevê a publicação neste mês da segunda fase do Rota 2030, como é chamado o regime que define as regras, como limites de emissões, a serem observadas pela indústria automotiva, bem como os incentivos para a introdução de novas tecnologias no País. O anúncio é considerado fundamental para a definição do novo ciclo de investimentos dos fabricantes de veículos.

Segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, a próxima reunião sobre o tema com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) está marcada para a próxima segunda-feira, 11.

"A previsão é de que em setembro seja publicado o Rota", disse Leite.

Na última quinta-feira, durante seminário realizado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, já tinha adiantado que a assinatura da nova etapa do programa aconteceria "nos próximos dias".