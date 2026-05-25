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Previsão de Selic no fim de 2026 segue em 13,25%, aponta Focus

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 09:00:00 Editado em 25.05.2026, 09:13:23
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A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 permaneceu em 13,25%. O mercado vem ajustando as expectativas para a extensão do ciclo de afrouxamento monetário conduzido pelo Banco Central, em meio ao aumento da incerteza e dos preços de petróleo por causa da guerra no Oriente Médio.

Considerando só as 97 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano subiu de 13,25% para 13,50%.

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A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 permaneceu em 11,25% pela segunda semana consecutiva. Um mês atrás, era de 11%. Levando em conta apenas as 94 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 11,50% para 11,38%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC já promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas duas primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,50% ao ano. Mas alertou, na ata da sua última reunião, que a magnitude e duração do ciclo vão ser determinadas ao longo do tempo, à medida que houver novas informações sobre o conflito.

O Copom destacou que segue "cautela e serenidade" na condução da política monetária, para que os seus próximos passos possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos, além dos seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços.

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"Mantido o compromisso fundamental de garantia da convergência da inflação à meta dentro do horizonte relevante para a política monetária, o comitê estabeleceu que a magnitude e a duração do ciclo de calibração serão determinadas ao longo do tempo, à medida que novas informações forem incorporadas às suas análises", informou o colegiado.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 permaneceu em 10,0% pela 18ª semana seguida. A estimativa para 2029 continuou em 10,0%. Um mês antes, era de 9,75%.

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