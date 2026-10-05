Previsão de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,86% para 1,85% no Focus do BC

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 passou de 1,86% para 1,85%. Um mês antes, era de 1,93%. Considerando apenas as 28 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa saiu de 1,85% para 1,83%.

O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 1,8%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,41% para 1,40%, na quarta diminuição consecutiva. Levando em conta apenas as 28 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, no entanto, a estimativa intermediária saiu de 1,36% para 1,40%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,83% para 1,81%. Há um mês, era de 1,96%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 81ª semana seguida.