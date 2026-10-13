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Previdência pública não garantirá estabilidade financeira a 92% dos brasileiros, diz pesquisa

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Para 92% dos brasileiros a aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não será o suficiente para assegurar sua estabilidade financeira no futuro. Esta é a principal conclusão de uma pesquisa nacional realizada pela Icatu Seguros em parceria com a Conversion, agência especializada em dados e comportamento digital. Apesar da ampla percepção, a preocupação não tem se refletido em um planejamento financeiro concreto. Segundo o levantamento, 62% dos entrevistados admitem não possuir um plano de previdência privada.

"As pessoas já têm clareza de que talvez os instrumentos disponíveis hoje não sejam suficientes para a aposentadoria e de que precisam começar a se organizar e se planejar para alcançar o objetivo de ter uma aposentadoria tranquila", diz Henrique Diniz, diretor de Produtos de Previdência da Icatu Seguros.

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Segundo ele, um dos motivos para a maior percepção sobre a necessidade de se preparar individualmente para a aposentadoria é o avanço da educação financeira na sociedade. "A difusão de informação, seja pela mídia ou pelas redes sociais, ajuda e favorece o acesso a mais informações e uma compreensão maior sobre a necessidade de planejamento e proteção financeira."

A pesquisa, intitulada "Conversão em Renda", revela um cenário de incerteza e falta de preparo para a aposentadoria: 95% dos entrevistados dizem não ter recursos suficientes para se aposentar. Deste universo, 49% declaram nem terem começado ainda a se planejar ou que estão no início da jornada de preparação.

Para Diniz, a pesquisa mostra que há um desejo claro da sociedade por uma aposentadoria tranquila, pela manutenção do padrão de vida e do poder de compra no futuro, principalmente por meio de renda. Ao mesmo tempo, o levantamento revela um descompasso entre essa percepção e a prática, com poucas pessoas efetivamente planejando a aposentadoria e usando instrumentos de acumulação de longo prazo.

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Entre os que já possuem alguma reserva, 46% reconhecem que o montante ainda está distante do necessário para garantir um futuro tranquilo. A falta de clareza sobre as necessidades financeiras na aposentadoria também é um ponto de destaque: 58% têm apenas uma noção aproximada do valor mensal de que precisarão, enquanto 14% não sabem estimar essa quantia.

Estratégias e preocupações

No que diz respeito às estratégias de preparação para a aposentadoria, os investimentos de baixo risco, como CDB e Tesouro Direto, são a opção preferida por 61% dos que já começaram a poupar. A tradicional caderneta de poupança é a escolha de 40%, enquanto 34% investem em imóveis. A previdência privada é a estratégia de 27% dos entrevistados.

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As principais preocupações dos brasileiros em relação à aposentadoria estão majoritariamente ligadas à falta de recursos. O temor de não ter uma reserva para emergências é a principal angústia para 30% dos entrevistados. Em seguida, aparecem o medo de que o dinheiro acabe antes do fim da vida (24%) e a preocupação de que a reserva seja insuficiente para as despesas diárias (23%).

Diferenças Geracionais e de Gênero

A pesquisa também evidencia diferenças significativas no preparo para a aposentadoria entre as gerações. A Geração X (45 a 60 anos) é a que se mostra menos preparada, com 70% afirmando não se considerarem financeiramente prontos para se aposentar.

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Sobre as gerações próximas de se aposentar, Diniz afirma que parte delas teve menos acesso à informação e produtos de previdência. Segundo ele, o mercado de previdência complementar aberta tem cerca de 25 anos. Apesar das limitações do passado, Diniz destaca que nunca é tarde para começar a acumular recursos e que a previdência oferece flexibilidade para complementar a renda na aposentadoria.

Quando se trata de gênero, as mulheres demonstram maior vulnerabilidade. Cerca de 29% das mulheres ainda não começaram a se preparar financeiramente para a aposentadoria, mais que o dobro do porcentual observado entre os homens (14%).

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A família e os amigos são as principais fontes de orientação sobre planejamento da aposentadoria para 66% dos entrevistados. Especialistas financeiros, como gerentes de banco e assessores, são citados por 18%, enquanto 5% recorrem a corretores de seguros ou de previdência. Outros 12% afirmam não conversar com ninguém sobre aposentadoria e planejamento de longo prazo.

Renda e Preparação

O levantamento deixa claro que o nível de preparação para a aposentadoria aumenta de acordo com a renda familiar. Entre as famílias com renda de até R$ 1.000, 64,7% ainda não começaram a se preparar. Este porcentual cai drasticamente para 3,2% na faixa de renda acima de R$ 28.000.

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A pesquisa "Conversão em Renda" ouviu 500 pessoas de todas as regiões do Brasil, com uma amostra composta por 60% de mulheres e 40% de homens, a partir de 18 anos e de diferentes situações profissionais.

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