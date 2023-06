Presidente eleito do Paraguai destaca acordo potencial Mercosul-UE como de 'suma importância'

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta quarta-feira, 7, que avalia como de "suma importância" a possibilidade de que o Mercosul possa fechar um acordo comercial com a União Europeia. Durante evento virtual do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), ele lembrou o fato de que haverá eleições na Espanha, com o candidato favorito, Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular, já tendo declarado apoio ao acordo.

continua após publicidade

Peña recordou também que, a partir de meados do ano, justamente a Espanha será a presidente de turno da UE, o que pode facilitar a conjunção para avançar nas negociações.

Membro do tradicional Partido Colorado, o ex-ministro da Fazenda, que também ocupou cargo na diretoria do BC do país, disse que pretende "ser uma voz muito importante na construção desse consenso" entre os blocos.

continua após publicidade

Peña avaliou que o potencial pacto com a UE traz "elementos concretos para desenvolver os países, reduzir assimetrias".

Ele deve assumir a presidência do Paraguai em 15 de agosto.