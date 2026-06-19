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ECONOMIA

Presidente do México confirma viagem de time da Pemex ao Brasil para acordo com Petrobras

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 19.06.2026, 17:35:00 Editado em 19.06.2026, 17:43:18
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Uma equipe da estatal mexicana de petróleo Pemex e do Ministério de Energia do México deve viajar ao Brasil na próxima semana para assinar um acordo inicial com a Petrobras, informou nesta sexta-feira, 19, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

"O grupo deve partir na segunda-feira", afirmou Sheinbaum, em sua coletiva matinal.

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Na semana passada, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a estatal brasileira pretende firmar ainda neste mês acordos de cooperação com a Pemex, durante visita ao Brasil do diretor-presidente da petroleira mexicana, Juan Carlos Carpio.

Segundo Chambriard, os primeiros documentos devem abranger áreas de exploração, produção e refino.

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PETROBRAS/PEMEX/ACORDO/EQUIPE/MÉXICO/VINDA/BRASIL
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