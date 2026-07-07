Presidente do Fed diz estar mais otimista com inflação devido à queda nos preços da energia

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, disse neste terça-feira (7) que está menos preocupado com a inflação do que estava há algumas semanas.

"A inflação ainda está muito alta, mas me sinto um pouco mais positivo sobre a perspectiva de curto prazo por causa das quedas nos preços da energia que vamos ver", afirmou em entrevista à Fox Business. Segundo ele, se espera que os preços da energia "caiam bastante" e isso reduzirá a inflação geral.

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"Definitivamente, vimos uma grande queda nos preços do petróleo, não apenas nos preços atuais, mas também nos preços futuros esperados", acrescentou.

Sobre política monetária, Williams comentou que ela está bem posicionada para alcançar os objetivos do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) de máximo emprego e estabilidade de preços, abstendo-se de fornecer orientações futuras para os juros. "Dadas as incertezas, uma projeção explícita não é apropriada", enfatizou.

Para o dirigente, a economia continua a crescer de forma sólida e os riscos em torno do mercado de trabalho se estabilizaram. "Agora, acho que a política monetária está em um bom lugar. Precisamos apenas ver como a economia evolui nos próximos meses", frisou.

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Williams ainda espera ver um investimento contínuo e forte em inteligência artificial (IA).