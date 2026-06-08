Presidente do BRB confirma presença em comissão do Senado para falar sobre Master
Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 16:33:00 Editado em 08.06.2026, 16:42:15
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado receberá na terça-feira, 9, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, para explicar as negociações do banco público com o banco Master. A sessão está marcada para as 10 horas.
A audiência faz parte do grupo de trabalho da CAE para supervisionar as investigações das fraudes do Master.
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