Presidente do BRB confirma presença em comissão do Senado para falar sobre Master

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado receberá na terça-feira, 9, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, para explicar as negociações do banco público com o banco Master. A sessão está marcada para as 10 horas.

A audiência faz parte do grupo de trabalho da CAE para supervisionar as investigações das fraudes do Master.