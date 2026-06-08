Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Presidente do BRB confirma presença em comissão do Senado para falar sobre Master

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 16:33:00 Editado em 08.06.2026, 16:42:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado receberá na terça-feira, 9, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, para explicar as negociações do banco público com o banco Master. A sessão está marcada para as 10 horas.

A audiência faz parte do grupo de trabalho da CAE para supervisionar as investigações das fraudes do Master.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bc BRB CAE CASO MASTER CONFIRMAÇÃO LIQUIDAÇÃO Nelson Antônio de Souza Senado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV