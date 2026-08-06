Presidente do Bradesco diz ver espaço para nova redução dos juros

O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, vê espaço para novas quedas de taxa de juros pela frente. "Não há porque o Copom não cortar mais os juros", disse em conversa com jornalistas nesta quinta-feira, 6.

Em sua visão, Noronha ressalta que o Copom está sendo conservador. Na quarta-feira, 5, cortou os juros em mais 0,25 ponto porcentual. "Minha expectativa é de que os juros caíam na próxima reunião do BC."

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Ao falar da estratégia do banco nos cartões de crédito, Noronha ressaltou que o foco do Bradesco para crescer é no público de maior renda. "Estamos reduzindo crédito pessoal e avançando no consignado."

Ele reforçou a estratégia do banco de buscar linhas com garantias, ou seja, de menor risco. "A inadimplência no consignado privado é metade do mercado." Ele ressaltou que o banco é líder no consignado privado entre os bancos privados, com 14% de participação.