Presidente do BoE diz não acreditar em crise sistêmica no setor bancário

Presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey afirmou nesta quarta-feira não acreditar que exista neste momento uma "crise bancária sistêmica". Em discurso no Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), ele defendeu que se garanta a estabilidade financeira, mas recomendou que a política monetária "leve em conta as condições financeiras, sem ter a instabilidade como um objetivo".

Bailey defendeu "estruturas robustas" para a formulação de políticas em prol da estabilidade financeira. Em sua fala, ele também lembrou que há uma redução no balanço em andamento pelo BoE, mas considerou que os balanços dos bancos centrais devem permanecer maiores do que no pré-crise, "por questões de estabilidade financeira".

Ainda para o dirigente, os testes de estresse no setor bancário são algo "crucial" e não podem ser descartados, mas ele também notou que há dificuldades para calibrar esses exercícios.

Bailey ressaltou que é impossível para um teste do tipo considerar todos os cenário potenciais do mundo, mas ele disse ser possível defender testes mais duros e colchões de liquidez maiores, em uma tentativa de cobrir futuros choques potencialmente mais agudos.

O presidente do BoE também falou sobre moedas digitais, e especificamente sobre as emitidas por bancos centrais (CBDC, na sigla em inglês).

Ele considerou que não é possível descartar a necessidade de se emitir uma CBDC. E comentou que há um trabalho em andamento no BC britânico, para avaliar o futuro do dinheiro digital.

Ao mesmo tempo, notou que não considera criptoativos como dinheiro, por não terem estabilidade e nem garantias, classificando-os como "um investimento altamente especulativo", "sem valor intrínseco".