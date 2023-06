Presidente do BCE sinaliza interrupção em todo reinvestimento no programa APP

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta segunda-feira, 5, ser "muito provável" que a instituição decida interromper todo reinvestimento em seu programa de compra de ativos (APP, na sigla em inglês). A declaração foi dada durante sessão de perguntas e respostas em comitê do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Lagarde complementou, porém, que as vendas de ativos do APP ainda não foram alvo de debate entre os dirigentes do BCE.

Em seu discurso, ela reafirmou compromisso em levar a inflação à meta e disse que o sistema financeiro da zona do euro se mostra resistente.