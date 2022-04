Da Redação

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira (7) que testou positivo para covid-19 e que trabalhará em casa, na cidade alemã de Frankfurt, até que esteja plenamente recuperada. "Estou vacinada e recebi a dose adicional, e meus sintomas são razoavelmente leves", afirmou Lagarde, em sua conta oficial no Twitter. Lagarde disse também que não haverá "impacto nas operações do BCE".