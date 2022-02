Presidente do BCE descarta alta de juros antes de término das compras de ativos

Da Redação

O Banco Central Europeu (BCE) não subirá juro até que as suas compras de ativos sejam finalizadas, de acordo com a presidente da entidade, Christine Lagarde. Durante coletiva de imprensa, a dirigente antecipou que a reunião do Conselho do BCE no mês que vem será usada para decidir o futuro das compras de ativos.

"O BCE agirá rápido se necessário. Não seremos complacentes com juro básico, mas também não vamos nos apressar", afirmou Lagarde.

A banqueira central ainda alertou sobre comparações entre a política monetária da zona do euro com o aperto conduzido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nos EUA. "Operamos em um ambiente diferente", de demanda mais fraca, esclareceu.

Segundo Lagarde, o crescimento econômico no bloco europeu é segurado pela pandemia de covid-19 e a atividade permanecerá constrita na primeira metade deste ano, ainda que os surtos da doença afetem cada vez menos a economia, que apresentou melhora recentemente, junto com o mercado de trabalho.