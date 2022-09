Presidente do BC japonês diz esperar manter juros em níveis baixos

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Após o Banco do Japão (BoJ) deixar inalteradas as configurações de política monetária, o presidente da instituição, Haruhiko Kuroda, reiterou, nesta quinta-feira, 22, que espera manter as taxas de juros em níveis baixos e disse que considera a "apropriada" a atual postura da entidade.

Em coletiva de imprensa, Kuroda disse que o BoJ monitora cuidadosamente a recente desvalorização do iene. A divisa japonesa despencou ao menor nível em 24 anos, em meio à divergência entre o movimento global de aperto de juros e a política afrouxada no país insular asiático.

Ainda assim, Kuroda ressaltou que o BoJ poderá até ampliar a dose de relaxamento caso a economia exija. "Não planejamos subir juros neste momento", disse.