Presidente do BC diz acreditar que cartão de crédito vai acabar em breve

Eduardo Rodrigues e Thaís Barcellos (via Agência Estado)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 12, acreditar que os cartões de crédito devem deixar de existir em breve. "Em algum momento você vai pegar o seu celular e vai ter um integrador. Ninguém vai ter cinco aplicativos de banco, temos o open finance para isso. O integrador vai montar toda a sua vida financeira virtual e física no mesmo lugar, fazendo Pix no débito e no crédito, com as taxas de cada banco. E outros serviços ligados a isso, com carteiras de dinheiro físico e digital", projetou, em palestra sobre "A regulamentação das criptomoedas no Brasil e no mundo", promovida pelo Escritório Figueiredo & Velloso Advogados Associados.

Campos Neto voltou a citar a possibilidade de pagamentos digitais offline. "Não entendi ainda por que não fizeram. É como se fosse uma carteira de dinheiro digital dentro do celular, com um pouquinho de dinheiro, porque terá mais risco. Algumas empresas já estão desenhando isso", comentou.