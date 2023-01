Presidente da Sabesp fala em manutenção da busca por eficiência e competitividade

Juliana Estigarríbia (via Agência Estado)

O novo presidente da Sabesp, André Salcedo, afirmou nesta quinta-feira, 12, durante cerimônia de transmissão de cargo que a companhia vai continuar buscando eficiência e competitividade num contexto de novo marco regulatório do setor.

"Já temos 309 municípios universalizados, nos próximos anos o nosso dever é acelerar os investimentos e universalizar (os serviços)", disse o executivo. "Olhando para o futuro, dado o novo contexto regulatório, devemos estar preparados para buscar novas formas de atuação e de expandir fronteiras. A Sabesp precisa se tornar mais competitiva, temos enorme potencial de usar tecnologias, automação de processos", acrescentou.

Salcedo, funcionário de carreira do BNDES, abriu seu discurso agradecendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pela oportunidade. "A Sabesp é referência global em saneamento, é um desafio enorme liderar a empresa. Assumimos com o compromisso de tornar a companhia mais competitiva, eficiente e moderna."

Ele acrescentou que a nova gestão irá levar saneamento "para todas as pessoas que não estão completamente atendidas" pelo serviço. "A universalização é uma meta, trabalhei durante 20 anos no BNDES, minha experiência me fez ver que o saneamento tem um impacto enorme na vida das pessoas e do meio ambiente."

O executivo disse ainda que muito já foi feito. "A Sabesp é uma empresa bem estruturada e financeiramente sólida, está entre as maiores do mundo, já provou sua capacidade de atração de investimento e de (prover) serviços", assinalou.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse durante a cerimônia que, apesar da universalização de água já ter sido atingida na capital, o grande desafio da nova gestão é levar ligação de esgoto para milhares de pessoas. "Temos 368 mil imóveis sem rede de esgoto, não é possível que a cidade mais rica do Brasil tenha esses números", disse em discurso.