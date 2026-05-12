Presidente da Petrobras diz que aumento da gasolina 'vai acontecer já, já'

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a companhia deve ter em breve aumento de preços de gasolina, mas que, no Brasil, a concorrência com o etanol deve ser observada. "Vai acontecer já, já aumento do preço da gasolina, mas temos que manter o mercado", afirmou.

Ela mencionou que a companhia olha para a alta dos preços da gasolina no mercado internacional, mas que o etanol recuou no mercado interno.

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Magda ainda voltou a comentar a volatilidade na escalada de preços internacionais. "Às vezes o preço do petróleo oscila US$ 15 por barril no mesmo dia", disse.

Ela complementou que, em 12 dias de guerra, houve a subvenção de R$ 0,70 e, após 15 dias, mais R$ 0,80 para o diesel.

A diretora de Logística, Comercialização e Mercados, Angélica Laureano, reforçou, nesse contexto, que a empresa mantém a estratégia comercial de 2023 e monitora o mercado para definir a precificação de seus produtos.

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Ela também reiterou que "não há indicação de risco estrutural de desabastecimento no mercado interno", na visão da empresa.

Magda também mencionou que a Petrobras aguarda para saber se haverá algum parcelamento, em agosto, do aumento do gás natural.

Autossuficiência de diesel

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A presidente da Petrobras disse que a autossuficiência de diesel estará no próximo Plano de Negócios, assim como o atendimento a 100% da demanda de gasolina do País. Além disso, ela afirmou que a empresa tem tido excelentes resultados na comercialização, com o aumento do preço do diesel chegando aos resultados da companhia no segundo trimestre.

Ela afirmou que a companhia deve trazer boas notícias em relação à gasolina e que o maior processamento de petróleo e oferta maior de diesel é um pilar da gestão. "Estão nas nossas mãos análises de projetos que vão atender 100% da demanda por diesel (no Brasil)", comentou.

Sobre preços, Magda disse que o assunto é recorrente em perguntas à companhia. "A estratégia comercial persiste a mesma", explicou, mencionando o não repasse de volatilidade no Brasil.

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"O mercado brasileiro é nosso. O governo tem reconhecido nosso papel de entregar produtos acessíveis", comentou a presidente da companhia.

Para ela, a parceria com o governo federal tem sido proveitosa para a Petrobras e para a sociedade brasileira.

Sobre o impacto da alta de preço do diesel nas exportações, por sua vez, Magda afirmou que, nas vendas de derivados de março a meados de abril, o diesel subiu 46% nos cálculos da companhia. "Temos alegria de dizer que estamos tendo excelentes resultados na comercialização", afirmou.

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Magda avalia que a empresa vive um "ciclo virtuoso, com mais produção e maior valor agregado nos produtos". Ela mencionou ainda que o time tem ido ao exterior e reiterado interesse em produzir petróleo fora do País. "Temos delegação indo ao México agora para analisar oportunidades de negócios", disse

A executiva terminou sua fala reiterando o que tem dito em outras conversas com investidores: "E repito, quem apostar contra a Petrobras vai perder dinheiro."