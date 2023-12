Presidente da Caixa nega interferência de Lula em gestão do banco

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, negou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha interferido na gestão do banco público. Em entrevista ao programa

, com exibição neste domingo (17) às 20h, no canal

, Vieira disse que Lula se comprometeu a dar liberdade à sua atuação na presidência ao mesmo tempo em que pediu a ele um cuidado especial à população de menor renda. "O presidente pediu a mim duas coisas objetivas. Ele pediu que cuidasse da população de renda menor. Ele não impôs. Ele apenas pediu que tivesse atenção. E pediu que a gente cuidasse da governança do banco", disse. "Muito pelo contrário, ele foi muito taxativo, dizendo que daria liberdade a minha atuação", completou ao canal. Um trecho da entrevista foi divulgado no site da emissora. Vieira é indicado do chamado Centrão e assumiu o mais alto cargo da Caixa em 9 de novembro, logo após a ex-presidente Rita Serrano ser destituída. Além da presidência, o grupo político também é responsável por indicações a outras diretorias do banco público.