Presidente da Caixa diz que foram pagos mais de 1 milhão de pessoas por app

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse neste sábado, 2, que este dia foi "intenso" nas agências do banco pelo País para o pagamento de auxílio emergencial. Foram pagos hoje mais de um milhão de pessoas pelo aplicativo do banco.

Em balanço apresentado por Guimarães hoje pela internet, ele contou que o banco já disponibilizou R$ 35,5 bilhões em auxílio emergencial até este sábado, distribuídos por pessoas no Bolsa Família, cadastro único e aplicativo/portal do banco.

Guimarães contou que, neste sábado, as filas davam voltas no quarteirão em frente às agências do banco pelo País, mas hoje o banco público conseguiu resolver rapidamente esta questão. Ele contou que visitou agências em Goiás e no começo da tarde já não havia mais filas nas agências.

"Estamos fazendo cadastramentos nas filas para diminuir tempo das pessoas nas agências", disse o presidente, contando que muitas pessoas carentes precisaram de ajuda para entender o aplicativo. Todas as agências da Caixa serão abertas às 8 horas na segunda-feira (4), disse ele.

"Pagamos mais de um milhão de pessoas hoje pelo aplicativo", disse. Além disso, um milhão de pessoas sacaram seus auxílios nos ATMs do banco e lotéricas.

Para receber o auxílio emergencial, a Caixa já teve 50,2 milhões de cadastrados até hoje. O aplicativo do auxílio já teve 74,3 milhões de downloads. Segundo Guimarães, é o aplicativo mais baixado no mundo.