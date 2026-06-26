Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Presidente da Bosch, Stefan Hartung renuncia ao cargo depois de quatro anos

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 15:31:00 Editado em 26.06.2026, 15:44:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Bosch anunciou que o presidente Stefan Hartung está renunciando após quatro anos no cargo, e será substituído pelo vice-presidente Christian Fischer. A empresa - uma das maiores fornecedoras de autopeças do mundo - disse nesta sexta-feira que Hartung está deixando o cargo em 30 de junho, a seu próprio pedido.

Juntamente com as mudanças, a empresa nomeou Markus Forschner e Markus Heyn como vice-presidentes do conselho de administração a partir de 1º de julho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Forschner é diretor financeiro desde 2022, enquanto Heyn é presidente do setor de negócios de mobilidade desde 2022. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOSCH/STEFAN HARTUNG/PRESIDÊNCIA/RENÚNCIA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV