Presidente da Bosch, Stefan Hartung renuncia ao cargo depois de quatro anos

A Bosch anunciou que o presidente Stefan Hartung está renunciando após quatro anos no cargo, e será substituído pelo vice-presidente Christian Fischer. A empresa - uma das maiores fornecedoras de autopeças do mundo - disse nesta sexta-feira que Hartung está deixando o cargo em 30 de junho, a seu próprio pedido.

Juntamente com as mudanças, a empresa nomeou Markus Forschner e Markus Heyn como vice-presidentes do conselho de administração a partir de 1º de julho.

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Forschner é diretor financeiro desde 2022, enquanto Heyn é presidente do setor de negócios de mobilidade desde 2022. Fonte: Dow Jones Newswires.

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