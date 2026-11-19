O diretor de Planejamento e Relações Institucionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa, defendeu nesta quinta-feira, 19, que as preocupações sobre um eventual impacto do banco na eficiência da política monetária brasileira são infundadas. Segundo ele, a instituição é muito mais afetada pela política monetária do que a afeta.

Barbosa também ressaltou o peso reduzido do BNDES no volume total de financiamento da economia brasileira. Dados apresentados pelo diretor mostram que, consideradas todas as concessões de crédito e o mercado de capitais nos últimos 12 meses até setembro, o crédito livre responde por 81,5% do total, o mercado de capitais por 9,1% e o crédito direcionado por 9,4% - fatia na qual o BNDES representa 1,4% das concessões totais.

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"A maior parte dos nossos desembolsos são recursos não incentivados, recursos feitos a taxa de mercado, sem criar um custo direto ou indireto para o Tesouro Nacional. As preocupações sobre o eventual impacto do BNDES na eficiência da política monetária, assim como no início de 2023, continuam sendo preocupações infundadas", comentou durante coletiva de imprensa para apresentação dos resultados da instituição ao longo dos primeiros nove meses de 2026.

Barbosa listou que, dos R$ 203,7 bilhões desembolsados no acumulado de 12 meses até setembro, R$ 113 bilhões (55%) corresponderam a recursos não incentivados - ou seja, sem custo direto ou indireto para o Tesouro Nacional. Já os recursos incentivados somaram R$ 89,4 bilhões (44%), puxados principalmente pelo Plano Safra, pelo Fundo Clima e por programas emergenciais, como o Brasil Soberano e iniciativas de mobilidade.

Em proporção do Produto Interno Bruto (PIB), a participação das concessões do BNDES é próxima de 1%, ante 70% das concessões totais somadas ao mercado de capitais. No recorte específico dos desembolsos acumulados em 12 meses até setembro, o volume equivale a 1,52% do PIB - patamar que, segundo Barbosa, pode chegar a 1,6% neste ano -, enquanto as aprovações já superaram 2% do PIB (2,14%).