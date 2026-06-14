Premiê do Canadá diz que proibição à IA da Anthropic mostra risco de dependência dos EUA

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse neste domingo, 14, que as restrições dos Estados Unidos aos mais novos modelos de inteligência artificial da Anthropic mostram os riscos de uma dependência excessiva de um número limitado de fornecedores dos EUA.

A empresa informou na sexta-feira, 12, que cortou o acesso a dois de seus modelos de IA mais recentes, conhecidos como Fable 5 e Mythos 5, para cumprir uma diretriz do governo de Donald Trump que visa impedir seu uso por estrangeiros, sob a justificativa de garantir a segurança nacional.

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"A situação que todos vivemos agora com o Mythos e o Fable é algo que pode ocorrer quando há dependência excessiva de certos modelos", disse Carney. "Ninguém fez nada de errado nesse caso. Mas nós teremos feito algo errado se simplesmente aceitarmos isso, não aprendermos a lição, e não construirmos alternativas e diversificarmos."

Carney fez os comentários na Irlanda antes da cúpula do G7, em Évian, na França. Ele disse que a inteligência artificial será um dos principais temas de discussão na noite de segunda-feira, 15. "Vocês vão me ouvir dizer isso repetidas vezes. Nunca é uma boa ideia ter uma única opção", disse Carney.

Carney vinculou as restrições americanas ao esforço do Canadá para diversificar comércio e tecnologia. Mais de 70% das exportações do Canadá vão para os EUA, e Carney estabeleceu a meta do país dobrar suas exportações para fora dos EUA na próxima década. Fonte: Associated Press

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.