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ECONOMIA

Premiê do Canadá diz que novo oleoduto deve diversificar economia e reduzir dependência dos EUA

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou nesta quinta-feira que seu governo está oficialmente listando um novo oleoduto na Costa Oeste, conhecido como Pacific Link, como um projeto de interesse nacional. O anúncio ocorre no momento em que Ottawa busca reduzir a dependência das exportações de petróleo dos EUA, em meio à guerra comercial entre os dois países.

Em comunicado, o governo aponta que o Canadá e a província de Alberta compartilharão igualmente a propriedade do Pacific Link, e às comunidades indígenas serão oferecidas um mínimo de 10% de participação acionária, financiada por meio de um programa de garantia.

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"O Pacific Link reduzirá nossa dependência dos EUA ao permitir que o Canadá exporte um milhão de barris adicionais por dia para mercados em crescimento na Ásia", disse Carney. O oleoduto também criará 140.000 empregos em todo o país, gerará mais de US$ 20 bilhões em PIB por ano e US$ 100 bilhões em receita governamental até 2060, segundo ele.

"Este oleoduto é parte da missão mais ampla do Governo do Canadá de transformar nossa economia - para dobrar nossas exportações não destinadas aos EUA na próxima década, criar dezenas de milhares de bons empregos, atrair bilhões em novos investimentos e desbloquear nosso potencial total como uma superpotência energética global", acrescentou o primeiro-ministro.

Na visão de Carney, o Pacific Link ajudará a garantir que os canadenses possam continuar a "viver nossas vidas como escolhemos".

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EUA/TRUMP/TARIFAS/CANADÁ/CARNEY/OLEODUTO
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