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Premiê de Ontário diz que Canadá deve cortar oferta de eletricidade e minérios críticos aos EUA

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse na segunda-feira em uma entrevista à Associated Press que o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan estaria "vomitando" sobre as políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ameaçou cortar a eletricidade e minerais críticos para os EUA se a crescente disputa comercial entre Canadá e Estados Unidos piorar.

Ford disse que Trump subestimou a disposição dos canadenses de suportar a dor econômica em vez de ceder à pressão dos EUA. "Aqui, todos estão prontos para uma guerra econômica. Eles sabem que terão que sacrificar", afirmou, acrescentando que o presidente norte-americano declarou "guerra contra seu amigo e aliado mais próximo".

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O premiê criticou Trump por manter um retrato de Reagan perto de sua mesa sem considerar que o ex-presidente era defensor do livre comércio e advertiu repetidamente contra o uso de tarifas protecionistas. "Ele estaria vomitando sobre ele a partir da imagem se soubesse o que está acontecendo, girando em seu túmulo agora", disse Ford. "Talvez ele devesse tirar essa imagem da parede e movê-la para outro lugar. Porque agora, Ronald Reagan estaria enojado com o presidente Trump."

As negociações entre EUA e Canadá colapsaram no fim de semana, após o primeiro-ministro Mark Carney anunciar que se afastou do acordo porque Washington exigiu muito em troca do alívio tarifário. Os EUA impuseram tarifas de 50% no sábado, Carney prometeu retaliar dólar por dólar a partir de 8 de setembro e, hoje, Trump escalou a disputa novamente ameaçando tarifar automóveis, peças automotivas e aço canadenses em 2027.

Para Ford, "tudo está na mesa" se a disputa continuar piorar, incluindo cortar a eletricidade e minerais críticos de Ontário para os EUA, citando especificamente o níquel de alta qualidade e o urânio refinado no Canadá. Ele também pediu que o Canadá considerasse usar petróleo e potássio como alavanca.

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Ford já usou eletricidade como alavanca antes. Durante uma fase anterior da disputa, Ontário impôs uma sobretaxa de 25% sobre a eletricidade exportada para Michigan, Minnesota e Nova York. Trump respondeu ameaçando dobrar as tarifas sobre o aço e alumínio canadenses antes que ambos os lados recuassem.

Agora, o premiê de Ontário acusa o norte-americano de não buscar simplesmente um acordo comercial melhor, mas de esvaziar as indústrias canadenses e mover a produção para o sul, tentando tornar o Canadá um estado vassalo. Ford também revelou que se opôs ao acordo preliminar que Carney estava considerando antes de o Canadá se afastar das negociações.

No entanto, apesar da retórica cada vez mais hostil, Ford disse que o Canadá deve permanecer disposto a negociar. "Eu nunca acredito em sair da mesa", disse Ford. "Continue negociando e veja para onde vamos". Fonte: Associated Press.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EUA/TRUMP/TARIFAS/CANADÁ/AMEAÇAS/ITENS/SETORES
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