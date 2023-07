Premiê da China se reúne com gigantes de tecnologia, e ações saltam em Hong Kong

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, se reuniu nesta quarta-feira (12) com executivos de algumas das maiores empresas de tecnologia do país, incluindo Alibaba e Meituan, em um gesto de apoio ao setor. No encontro, Li enfatizou a importância de o segmento criar empregos e promover inovação.

continua após publicidade

Analistas dizem que a reunião é mais um sinal de que a repressão de Pequim ao setor de tecnologia provavelmente chegou ao fim e que regulamentações para a área devem se estabilizar.

"A crescente clareza sobre as políticas governamentais e estruturas regulatórias para o setor de internet deve impulsionar o sentimento do investidor", disseram analistas da Citic Securities, em nota divulgada após a reunião.

continua após publicidade

Na Bolsa de Hong Kong, ações de várias gigantes de tecnologia chinesas encerraram o pregão desta quinta-feira (13) com ganhos robustos. A Kuaishou Technology saltou quase 8%, a Bilibili teve alta de 7,5%, a Meituan avançou 5,7% e o Alibaba subiu 3,2%. *Com informações da Dow Jones Newswires.