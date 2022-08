Premiê da China convoca seis províncias a apoiarem crescimento com medidas

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, pediu a seis províncias do país que se mobilizem com medidas para apoiar o crescimento doméstico, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, após dados de julho mostrarem uma desaceleração generalizada da segunda maior economia do mundo.

Li, que fez os comentários na terça-feira (16) durante simpósio sobre a situação econômica em Shenzhen, afirmou que a economia chinesa está num "momento crucial de estabilização" e pediu a adoção de um "senso de urgência" nos esforços para fortalecer a recuperação.

Autoridades de seis grandes províncias "economicamente fortes" - Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Henan e Sichuan - falaram durante o evento ou por videoconferência, de acordo com a Xinhua.

No encontro, o premiê destacou que as províncias respondem por 45% do Produto Interno Bruto (PIB) da China e as descreveu como "pilares do desenvolvimento econômico", acrescentou a agência.

No começo da semana, dados chineses de indústria e varejo de julho vieram abaixo das expectativas. Os números mostraram também que o setor imobiliário chinês segue em situação frágil.