Prejuízo líquido da Braskem é de R$ 5,649 bilhões no 4º trimestre, piora de 259% em um ano

A Braskem apresentou prejuízo líquido atribuível aos acionistas de R$ 5,649 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma piora de 259% em relação às perdas reportadas no fim de 2023. O Ebitda recorrente foi de R$ 557 milhões, com queda de 47% frente ao resultado do mesmo período do ano anterior. A receita líquida de vendas, por sua vez, foi de R$ 19,152 bilhões, alta de 15% sobre o que foi visto um ano antes.

No acumulado de 2024, o prejuízo líquido foi de R$ 11,320 bilhões, uma deterioração de 147% ante 2023. O Ebitda recorrente foi de R$ 5,759 bilhões, alta de 54% sobre o ano anterior. Já a receita líquida de vendas somou R$ 77,411 bilhões, aumento de 10% sobre 2023.

A companhia explica que, no trimestre, o prejuízo teve impacto de R$ 4,7 bilhões de variação cambial negativa no resultado financeiro consolidado. O resultado financeiro líquido da empresa foi negativo em R$ 6,429 bilhões, 706% pior do que o de um ano atrás. Sem as variações cambiais, essa linha teria ficado negativa em R$ 1,7 bilhões, uma deterioração de 55% em relação ao resultado comparável no quarto trimestre de 2023.

A Braskem diz ainda que durante o quarto trimestre os principais spreads no mercado internacional apresentaram queda em relação ao trimestre anterior e foram menores que a média do ano de 2024, com destaque para a redução dos spreads de polietileno e de principais químicos.

Foi observado no mercado brasileiro, ainda segundo a empresa, o menor nível de demanda de resinas trimestral em 2024, explicado principalmente pela desaceleração da atividade econômica industrial, pela manutenção da taxa de juros em patamares historicamente elevados e pela formação de estoques pela cadeia de transformação ocorrida no trimestre anterior, movimento também observado nos Estados Unidos.

Neste contexto, as vendas no mercado brasileiro foram menores em relação ao trimestre anterior. Assim, o Ebitda Recorrente consolidado do trimestre, incluindo efeitos de ociosidade, estoque e outras provisões sem efeito caixa, foi de US$ 102 milhões (R$ 557 milhões), com uma geração operacional de caixa de R$ 1,1 bilhão e geração recorrente de caixa de R$ 265 milhões. Incluindo os pagamentos relacionados a Alagoas, o consumo de caixa da Companhia foi de R$ 542 milhões.