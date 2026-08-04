Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Prejuízo da Eve recua 47,1% no 2º trimestre na comparação anual

Escrito por Beth Moreira (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 07:53:00 Editado em 04.08.2026, 07:59:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Eve, subsidiária da Embraer, encerrou o segundo trimestre de 2026 com prejuízo líquido de US$ 34,2 milhões ante perdas de US$ 64,7 milhões no mesmo período de 2025. A empresa atribuiu a redução principalmente a menores despesas de pesquisa e desenvolvimento (R&D), que somaram US$ 28,9 milhões no período, frente a US$ 45,7 milhões um ano antes.

A empresa, que ainda não possui receita operacional, continua concentrando esforços na fase de desenvolvimento e certificação de suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs). Segundo a empresa, os resultados financeiros nesse período tendem a ser influenciados principalmente por custos de desenvolvimento do programa, incluindo atividades relacionadas ao Master Service Agreement (MSA) com a Embraer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No trimestre, o consumo total de caixa foi de US$ 49,4 milhões, ante US$ 56,9 milhões de um ano antes. Ao fim do junho, a companhia informou que caixa, equivalentes de caixa e investimentos financeiros totalizavam US$ 403,3 milhões. A liquidez total, incluindo linhas de crédito não sacadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e uma subvenção (grant), foi de US$ 531,3 milhões. A Eve disse acreditar que esses recursos são suficientes para apoiar suas operações e investimentos do programa até 2028.

As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) ficaram praticamente estáveis na comparação anual, em US$ 8,3 milhões, ante US$ 8,2 milhões.

O número de funcionários diretos permaneceu inalterado na comparação anual, em 185 colaboradores. A Eve também mencionou que os gastos com pessoal e terceirização recuaram cerca de 5% na comparação anual, apesar da valorização de aproximadamente 8% do real frente ao dólar no período, citando captura de parte das economias e sinergias identificadas com a Embraer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço Eve
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV