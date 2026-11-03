Prejuízo da Bayer recua para ? 672 milhões no 3º tri; empresa eleva projeções

A Bayer registrou prejuízo líquido de ? 672 milhões no terceiro trimestre de 2026, informou a companhia nesta terça-feira, 3, em relatório de resultados. O resultado representa recuo de 30,2% em relação ao prejuízo de ? 963 milhões apurado em igual período de 2025.

O lucro por ação ajustado ficou em ? 0,31, ante ? 0,49 um ano antes, pressionado por encargos não caixa decorrentes de variações nas taxas de juros.

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O Ebitda antes de itens especiais subiu 6,9% no terceiro trimestre ante o mesmo intervalo do ano anterior, para ? 1,615 bilhão, enquanto as vendas consolidadas aumentaram 4,1% em termos reportados e 1,9% na base ajustada por câmbio e portfólio, somando ? 10 bilhões.

O desempenho operacional superou as estimativas de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam Ebitda antes de itens especiais de ? 1,4 bilhão e faturamento de ? 9,93 bilhões. O lucro por ação ajustado veio abaixo da projeção do mercado, de ? 0,35.

Na divisão agrícola (Crop Science), as vendas somaram ? 3,88 bilhões, com estabilidade em base reportada (+0,7%) e queda de 2,4% em termos ajustados por câmbio e portfólio, afetadas por adversidades climáticas e regulatórias na Europa, no Oriente Médio, na África e na Ásia-Pacífico.

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O recuo foi parcialmente amenizado pelo crescimento na América Latina, impulsionado pela maior demanda por sementes de milho e soja na safra de verão. As vendas de sementes de soja subiram 4,5% na base ajustada, enquanto as de sementes de milho recuaram 0,1%. O Ebitda antes de itens especiais da divisão caiu 41,3%, para ? 101 milhões, refletindo custos mais altos de produtos vendidos e despesas comerciais.

Na divisão farmacêutica, a receita subiu 6,4% em termos ajustados, para ? 4,68 bilhões, impulsionada pelo crescimento dos medicamentos Nubeqa (+58,3%) e Kerendia (+64,9%). O Ebitda ajustado da unidade avançou 23,6%, para ? 1,29 bilhão. Em saúde do consumidor, as vendas subiram 0,1% na base ajustada, para ? 1,44 bilhão, com Ebitda de ? 347 milhões (-4,4%).

Projeções

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Com a recuperação do segmento farmacêutico, a Bayer elevou suas projeções para o acumulado do ano fiscal de 2026. A estimativa para o Ebitda do grupo antes de itens especiais passou para a faixa de ? 9,8 bilhões a ? 10,3 bilhões (frente à faixa anterior, de ? 9,6 bilhões a ? 10,1 bilhões).

A empresa também projetou a margem Ebitda da divisão farmacêutica entre 25% e 27% (ante 23% a 25% anteriormente) e melhorou a perspectiva para o fluxo de caixa livre, para uma faixa entre uma queda de ? 1,5 bilhão e ? 500 milhões.

A dívida financeira líquida estimada para o encerramento do ano foi reduzida para o intervalo de ? 28 bilhões a ? 29 bilhões.

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*Com informações da Dow Jones Newswires