Economia

ECONOMIA

Pregão da B3 vai parar na segunda e terça de carnaval, voltando na Quarta de Cinzas, às 12h45

Escrito por Camila Vech (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 17:20:00 Editado em 06.02.2026, 17:30:16
A B3 informou como funcionará o pregão durante a semana de carnaval. Na segunda e terça-feira, dias 16 e 17, respectivamente, não haverá negociação para os mercados de renda variável, que incluem ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos, renda fixa privada e ETF de renda fixa, entre outros.

Na Quarta-Feira de Cinzas, porém, a B3 terá sessão contínua de negociação dos ativos de renda variável das 13 horas às 17h55, com pré-abertura das 12h45 às 13 horas e call de fechamento para todos os ativos das 17h55 às 18 horas.

Para os derivativos financeiros e de commodities, a sessão de negociação abrirá às 13 horas, com prévia a partir das 12h55.

Já o mercado de balcão organizado terá pré-abertura às 12h45 e sessão regular das 13 horas às 17h55, com call de fechamento para todos os ativos das 17h55 às 18 horas.

