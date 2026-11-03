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Preços do diesel e da gasolina registraram ligeiro recuo na última semana de outubro, diz ANP

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os preços dos combustíveis tiveram pouca oscilação na semana de 25 a 31 de outubro em relação à semana anterior, mostra o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta terça-feira, 3. O diesel e a gasolina registraram ligeiro recuo, enquanto o gás de cozinha apresentou alta.

O preço médio do litro do diesel passou de R$ 6,99, entre 18 e 24 de outubro, para R$ 7,00, alta de 0,14%.

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Já a gasolina comum caiu de R$ 6,49 para R$ 6,48 o litro, recuo de 0,15%.

O botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos passou de R$ 114,98 para R$ 115,13, aumento de 0,13%.

No retrato regional, a Região Norte registrou o maior preço médio do diesel, de R$ 7,41 o litro entre 25 a 31 de outubro. O Sudeste teve o GLP mais barato do País, com preço médio de R$ 112,46 por botijão de 13 quilos. Já a gasolina comum apresentou o menor preço médio na Região Sul, a R$ 6,34 o litro.

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Os dados foram divulgados nesta terça em virtude do ponto facultativo do funcionalismo público, na última sexta-feira, 30.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/PESQUISA/ANP
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