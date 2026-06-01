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Preços de diesel, gasolina e etanol caem em maio na capital paulista, aponta pesquisa

Escrito por Vinícius Novais* (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 17:41:00 Editado em 01.06.2026, 17:48:26
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Os preços dos principais combustíveis caíram na cidade de São Paulo ao longo de maio, segundo monitoramento mensal do Sem Parar. O levantamento aponta recuo no diesel, na gasolina e no etanol na comparação com o mês anterior, após meses de alta. A análise considera mais de 19 milhões de litros abastecidos na capital paulista entre abril e maio de 2026.

O etanol apresentou as maiores reduções em maio, de acordo com o estudo. O etanol comum caiu 8,5%, de R$ 4,54 para R$ 4,15. O etanol aditivado recuou 6%, de R$ 4,99 para R$ 4,68.

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No diesel, o Sem Parar registrou as maiores quedas do combustível no mês. O diesel comum recuou 3,8%, de R$ 7,50 para R$ 7,21. O diesel aditivado caiu 3%, de R$ 7,71 para R$ 7,48.

Na gasolina, a versão comum teve queda de 2,2%, de R$ 6,65 para R$ 6,51. Já a gasolina aditivada registrou diminuição de 2,1%, de R$ 7,25 para R$ 7,10.

Diferenças entre regiões

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O monitoramento também apontou variações de preços entre as regiões da cidade. A maior diferença foi observada na gasolina aditivada, com variação de R$ 0,61 por litro entre as Zonas Norte e Sul, onde os preços oscilaram de R$ 6,69 para R$ 7,30.

Na gasolina comum, os valores ficaram entre R$ 6,39 na Zona Norte e R$ 6,55 na Zona Oeste. No diesel aditivado, o menor preço foi registrado na Zona Norte, a R$ 7,22, e o maior na Zona Sul, a R$ 7,66. O diesel comum teve menor preço de R$ 7,08 na Zona Leste e chegou a R$ 7,34 na Zona Sul.

No etanol aditivado, os preços variaram entre R$ 4,39 na Zona Norte e R$ 4,92 na Zona Oeste. O etanol comum oscilou de R$ 4,11 na Zona Norte a R$ 4,18 nas Zonas Leste e Sul.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/PESQUISA/SEM PARAR/SP
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