Preços de diesel e gasolina recuam na 1ª quinzena do mês com queda do Brent, mostra IPTL

Os preços do diesel e da gasolina recuaram nos postos de abastecimento na primeira quinzena de novembro, enquanto o etanol ficou mais caro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), calculado a partir de transações em postos de todo o País. O diesel S-10 caiu 0,94% ante o mesmo período de outubro e fechou a R$ 7,39 por litro. O diesel comum recuou 0,42%, a R$ 7,16, enquanto a gasolina teve baixa de 0,89%, para R$ 6,67, e o etanol subiu 1,39%, a R$ 4,38 o litro.

A queda dos derivados de petróleo foi atribuída à desvalorização do Brent, que acumulou recuo de aproximadamente 16% em quatro semanas, e à prorrogação da subvenção ao diesel. O subsídio de R$ 2,12 por litro foi estendido por mais 30 dias, até o fim de novembro de 2026, conforme a Portaria MF nº 3.181, baseada na Medida Provisória nº 1.391/2026, com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações do mercado internacional sobre os preços internos.

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Já a alta do etanol se deve à dinâmica do setor sucroenergético no Centro-Sul, informou a empresa, com desaceleração da moagem da cana e disputa da matéria-prima entre açúcar e biocombustível, pressionando custos nas usinas e refletindo na cadeia até os postos.

"O início de novembro mostra movimentos diferentes entre os combustíveis, com recuo nos preços do diesel e da gasolina e pressão de alta sobre o etanol. Para motoristas e gestores de frota, acompanhar essas variações é importante para planejar o abastecimento e identificar oportunidades de economia, considerando não apenas o preço por litro, mas também o rendimento de cada combustível", disse em nota o diretor de Unidades de Negócios da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

O levantamento também apontou diferenças regionais. No diesel S-10, o Acre teve a maior média (R$ 8,35) e o Rio Grande do Sul, a menor (R$ 6,87). Em Pernambuco, o combustível registrou a queda mais intensa na quinzena, e, no diesel comum, Roraima concentrou o maior preço médio (R$ 8,36) e o Paraná, o menor (R$ 6,78).

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Na gasolina, Roraima liderou em preço (R$ 7,61) e o Rio Grande do Sul teve o menor valor (R$ 6,19). No etanol, São Paulo registrou a menor média (R$ 4,16) e Sergipe, a maior (R$ 5,54), informou a Edenred.