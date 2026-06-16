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Preços de combustíveis voltam a cair na 1ª quinzena, mostra IPTL; etanol e diesel são destaques

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 11:32:00 Editado em 16.06.2026, 11:41:53
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Os preços dos combustíveis voltaram a cair na primeira quinzena de junho, puxados por etanol e diesel, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que consolida transações realizadas em 21 mil postos de todo o País. O etanol teve a maior redução no período, queda de 4,98%, caindo de R$ 4,62 na primeira quinzena de maio para R$ 4,39 no mesmo período em junho.

A queda ocorre em meio às discussões do governo federal para ampliar a participação do biocombustível na gasolina.

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A proposta é elevar a mistura obrigatória de etanol anidro de 30% para 32% (E32), tema que deve ser analisado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) nas próximas semanas.

O objetivo é reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e contribuir para a descarbonização da matriz energética. De quebra, o aumento do biocombustível poderá aliviar o valor final do litro da gasolina.

"As novas quedas no etanol e no diesel trazem um alívio importante

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para o bolso dos motoristas brasileiros nesta primeira quinzena de junho. O

destaque é o etanol, que além de registrar o recuo mais expressivo nas bombas, mantém seu protagonismo estratégico. Mesmo com a redução recente dos preços internacionais do petróleo, as discussões para ampliar a participação do biocombustível na gasolina reforçam seu papel na proteção do País contra futuras oscilações externas", afirmou em nota o diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

Segundo ele, o etanol se consolida não apenas como uma alternativa econômica para o abastecimento, mas também como peça-chave para a segurança energética brasileira e uma opção mais sustentável.

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Entre os demais combustíveis, o diesel comum recuou 2,50%, de R$ 7,20 para R$ 7,02, e o diesel S-10 caiu 1,49%, de R$ 7,36 para R$ 7,25.

A gasolina teve queda mais leve, de 0,44%, passando de R$ 6,83 para R$ 6,80.

O GNV foi o único a subir: avançou 0,90%, para R$ 4,47.

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Recortes regionais

Nos recortes regionais, Mato Grosso registrou a maior queda do etanol (8,93%), a R$ 4,18, enquanto São Paulo teve o menor preço médio do País, de R$ 4,05, após recuo de 6,03%.

No diesel comum, Alagoas liderou as quedas (8,70%) e também exibiu o menor preço médio nacional (R$ 6,43); Roraima manteve os maiores valores para diesel comum (R$ 8,34) e etanol (R$ 6,03), informou a Edenred.

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