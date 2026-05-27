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ECONOMIA

Preços de combustíveis caem 1,47% e reduzem custos de grupo Transportes no IPCA-15

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 13:20:00 Editado em 27.05.2026, 13:29:44
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A queda de 1,47% nos preços dos combustíveis puxou a redução de custos com transportes em maio, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A gasolina recuou 1,32%, o principal alívio individual na inflação do mês, -0,07 ponto porcentual.

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O etanol diminuiu 2,73%, segunda maior contribuição negativa, -0,02 ponto porcentual, e o óleo diesel reduziu 2,04%, quarto maior alívio, -0,01 ponto porcentual.

O gás veicular subiu 2,12%.

O grupo Transportes passou de uma alta de 1,34% em abril para uma redução de 0,33% em maio, uma contribuição de -0,07 ponto porcentual para a inflação neste mês.

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Já a passagem aérea aumentou 3,25% em maio. O ônibus urbano diminuiu 0,56%, o metrô teve recuo de 0,21%, o ônibus intermunicipal encareceu 0,27%, e a integração transporte público subiu 0,30%.

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IBGE/IPCA-15/MAIO/GRUPOS/TRANSPORTES/COMBUSTÍVEIS
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