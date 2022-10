Preços de casas desaceleram nos EUA em agosto, mostra índice

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O índice S&P CoreLogic Case-Shiller de preços de moradia nos Estados Unidos mostrou nesta terça-feira, 25, que eles continuavam a desacelerar no país em agosto. A pesquisa mostrou alta de 13,0% em agosto, na comparação anual, após um avanço de 15,6% no mês anterior.

O levantamento apenas para as maiores 20 cidades e o feito apenas com as 10 maiores cidades também exibiram quadro de desaceleração nos preços do setor.

Em agosto ante julho, o índice nacional mostrou queda de 1,1% em agosto. Após ajuste sazonal, o recuo foi de 0,9%, segundo o comunicado.

Em agosto, todas as 20 cidades reportaram recuos nos preços, antes e após ajustes sazonais, destaca o comunicado do dado.

Segundo a S&P, a pesquisa mostra que o crescimento no preço de moradia nos EUA atingiu um pico na primavera local de 2022 e tem recuado desde então.

Ela considera ainda que, com as altas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), a alta nos juros de financiamentos e a perspectiva de um quadro macroeconômico "desafiador", os preços devem continuar a desacelerar.