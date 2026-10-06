Preços de carros usados perdem fôlego e têm menor alta no 3º tri em 1 ano, aponta IBV Auto

Os preços de carros usados perderam fôlego no terceiro trimestre e registraram o menor avanço para o período em um ano. O IBV Auto, índice do banco BV que acompanha a evolução dos preços dos automóveis leves de segunda mão no Brasil, registrou alta de 0,36% no período de julho a setembro deste ano. Em relação ao segundo trimestre (+1,27%) de 2026 houve arrefecimento e também desacelerou ante a alta de 2,04% registrada no terceiro trimestre de 2025.

Na margem, o IBV subiu 0,30% em setembro, depois de um recuo de 0,01% em agosto. No acumulado de 2026, o indicador tem valorização de 3,86%, taxa inferior à de 4,05% observada no mesmo período de 2025. Em 12 meses, a alta é de 5,12%.

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Nos terceiros trimestres, o desempenho deste ano iguala o de 2019, no início da série histórica. De acordo com o BV, a desaceleração ecoa a perda de ritmo do mercado de usados ao longo de 2026.

"Após um período de fortes valorizações, a atividade mais moderada e a maior competição entre veículos novos tornam o cenário menos favorável a reajustes expressivos", diz Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV. Ele acrescenta ainda que o resultado trimestral do indicador sugere uma dinâmica de preços mais equilibrada, com arrefecimento moderado dos aumentos anteriores.

Em meio ainda a sinais de desaquecimento da atividade econômica, está o alívio inflacionário, em um ambiente de menor demanda por bens de maior valor agregado, conforme o banco.

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"Os resultados de setembro e do terceiro trimestre reforçam a desaceleração dos preços dos usados. A maior oferta e concorrência entre os novos reduz a pressão sobre os usados e aponta para uma normalização gradual do mercado, apesar das diferenças entre segmentos e regiões", acrescenta Jamil Ganan, vice-presidente de Varejo do banco BV.

Região

No Nordeste, foi onde o IBV registrou a maior alta, de 0,69% no terceiro trimestre. Em seguida, aparecem o Centro-Oeste (+0,56%) e Sul (0,52%). No Sudeste, a variação ficou positiva e 0,03%, enquanto o Norte foi a única região a registrar queda, de 0,19%. No segundo trimestre, todas as regiões haviam registrado expansão acima de 1%.

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Modelos

De acordo com o levantamento, os veículos elétricos continuaram apresentando a maior perda de valor de revenda entre os modelos analisados.

Segundo o BV, os carros lançados em 2023 acumulam desvalorização de quase 47% até setembro, na comparação com 27,89% dos híbridos e 22,20% dos movidos a combustão comparáveis. Conforme o banco, o desempenho espelha a pressão dos preços dos modelos novos e ao aumento da concorrência no segmento.