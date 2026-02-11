Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Preços de bens de capital sobem 0,53% no IPP de dezembro, revela IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 11.02.2026, 09:45:00 Editado em 11.02.2026, 10:00:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os bens de capital ficaram 0,53% mais caros na porta de fábrica em dezembro, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui a indústria extrativa e de transformação, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11. O resultado ocorre após os preços terem subido 0,02% em novembro.

Os bens intermediários registraram alta de 0,34% em dezembro, ante uma redução de 0,72% em novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já os preços dos bens de consumo caíram 0,25% em dezembro, depois de uma alta de 0,10% em novembro.

Dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram redução de 0,01% em dezembro, ante alta de 0,40% em novembro.

Os bens de consumo semiduráveis e não duráveis recuaram 0,30% em dezembro, após o aumento de 0,05% em novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BENS Capital dezembro IBGE IPP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline