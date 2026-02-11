Preços de bens de capital sobem 0,53% no IPP de dezembro, revela IBGE

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os bens de capital ficaram 0,53% mais caros na porta de fábrica em dezembro, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui a indústria extrativa e de transformação, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11. O resultado ocorre após os preços terem subido 0,02% em novembro.

Os bens intermediários registraram alta de 0,34% em dezembro, ante uma redução de 0,72% em novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já os preços dos bens de consumo caíram 0,25% em dezembro, depois de uma alta de 0,10% em novembro.

Dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram redução de 0,01% em dezembro, ante alta de 0,40% em novembro.

Os bens de consumo semiduráveis e não duráveis recuaram 0,30% em dezembro, após o aumento de 0,05% em novembro.