Preços da alface, da batata e do tomate sobem no atacado em dezembro

Equipe AE (via Agência Estado)

Os preços da alface, batata e tomate subiram em dezembro na maioria das Centrais de Abastecimento (Ceasas) analisadas, em comparação com o mês anterior. Em contrapartida, houve queda das cotações da cenoura e, principalmente, da cebola, informa o 1º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) de 2023, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta terça-feira, 17.

A Conab explica que o estudo é realizado para as hortaliças e as frutas com maior representatividade na comercialização nas Ceasas do País e que têm maior peso no cálculo do indicador de inflação oficial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Segundo a estatal, os preços da alface continuaram em alta, com a variação da média ponderada dos preços 10,45% acima do mês anterior. "Observa-se que a quantidade comercializada vem diminuindo ano a ano, puxado principalmente pela queda na produção da Região Sudeste. Neste período, os preços tendem a variar com as condições climáticas de cada região produtora", disse a Conab.

Já o preço médio ponderado da batata subiu 5,71% em relação a novembro. A alta não foi unânime, sendo que na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), entreposto de São Paulo, a cotação ficou 5,75% abaixo de novembro. Conforme a Conab, pelo lado da oferta, ocorreu a intensificação da safra das águas, sobretudo no Paraná, elevando as entradas nas Ceasas.

De acordo com a Conab, desde outubro as cotações do tomate vêm apresentando tendência de elevação. A alta da média ponderada de preço em dezembro foi de 18,37% em relação à média de novembro. Os níveis atuais de disponibilidade do fruto nos mercados não seguram os preços, puxando-os para cima.

Depois de um longo período de alta, os preços da cebola apresentaram queda em todas as Ceasas consideradas no boletim, apesar do aumento significativo da oferta da Região Sul. Na comparação entre dezembro de 2022 com dezembro de 2021, a oferta sulista subiu mais de 400%, justamente no intuito de se aproveitar dos altos níveis de preços.

O preço médio ponderado da cenoura caiu 4,81% em relação à média de novembro. Conforme a Conab, a oferta nacional teve aumento de 12%, pressionando os preços para baixo. "Todos os Estados produtores aumentaram seus envios aos mercados", relatou a estatal no boletim.

Frutas

No mês de dezembro, dentre as frutas analisadas, banana, laranja, mamão e melancia apresentaram tendência de queda nos preços, considerando a média ponderada. Já a maçã, teve movimento de alta.

A Conab constatou oferta controlada e alta de preços para a banana prata em dezembro. Houve "ligeiro aumento da oferta e queda de preços para a banana nanica, cuja safra se inicia em fins do 1º trimestre de 2023. Comercialização nas Ceasas estável no ano", disse a estatal. Já as cotações da laranja apresentaram poucas oscilações. A oferta ao varejo está controlada por causa da boa absorção de frutas pela indústria produtora de suco.

Segundo a Conab, a oferta de mamão papaia é restrita e controlada, enquanto o mamão formosa até teve pequeno aumento de produção em regiões baianas, potiguares e cearenses. Quanto à melancia, houve diminuição do fluxo de comercialização e aumento do volume produzido no Estado de São Paulo, que nesta época torna-se o principal fornecedor da fruta no País.

A Conab destaca que os preços da maçã continuam elevados, e só não dispararam por causa da rejeição do consumidor aos altos preços, além da concorrência com as frutas natalinas e da competição com a maçã importada.