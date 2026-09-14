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Preço médio do diesel S-10 sobe 1,3% e chega a R$ 6,97 na 2ª semana do mês, mostra ANP

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O preço médio do diesel S-10 avançou 1,31%, para R$ 6,97 por litro, na semana entre 6 a 12 de setembro em relação à semana anterior, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A gasolina comum manteve a média nacional de R$ 6,53 por litro. Regionalmente, o maior preço médio apareceu no Norte, a R$ 7,00 o litro, e o menor no Sul, a R$ 6,39, mostram os dados da ANP.

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Já o preço médio do gás de cozinha apresentou variação de 0,2%, a R$ 114,28 o botijão de 13 quilos.

Entre as regiões, o valor mais alto foi registrado no Norte, a R$ 125,19, enquanto o menor preço médio foi observado no Sudeste, a R$ 111,24.

A ANP divulga o levantamento de preços de combustíveis sempre às sextas-feiras, mas o balanço foi adiado para esta segunda-feira, 14, em razão do feriado da Independência do Brasil.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/ANP/DIESEL/GASOLINA/GLP
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