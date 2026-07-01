Preço dos combustíveis cai em quase todo país em junho com destaque para etanol, aponta IPTL

Os preços dos combustíveis caíram em praticamente todo o Brasil em junho, com o etanol liderando o movimento de baixa, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O biocombustível fechou o mês com preço médio nacional de R$ 4,35 por litro e recuou em 24 Estados e no Distrito Federal. Mato Grosso registrou a maior queda, de 7,61%. A gasolina também teve redução ou estabilidade na maior parte do País e terminou junho com média de R$ 6,80 por litro.

O diesel acompanhou a tendência, com o diesel comum encerrando o mês a R$ 6,98 e o diesel S-10 a R$ 7,22, em média. A Edenred Ticket Log atribui o movimento do etanol a um cenário mais favorável ao combustível no mercado interno, impulsionado por oferta recorde da safra e aumento da produção de etanol de milho, o que ampliou a disponibilidade do produto e elevou sua competitividade frente à gasolina.

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"A queda do etanol reflete um cenário cada vez mais favorável ao biocombustível no mercado interno. A oferta recorde da safra, aliada ao avanço da produção de etanol de milho, ampliou a disponibilidade do combustível, aumentando sua competitividade frente à gasolina e fortalecendo sua participação na matriz de abastecimento nacional", disse em nota o diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

Na comparação regional, o Norte apresentou as maiores médias de preço em junho, com o diesel comum a R$ 7,65, diesel S-10 a R$ 7,65, gasolina a R$ 7,23 e etanol a R$ 5,35. No Sul, foram registrados os menores preços médios para diesel comum (R$ 6,46), diesel S-10 (R$ 6,75) e gasolina (R$ 6,56). O etanol, por sua vez, foi mais barato no Sudeste, com média de R$ 4,21, seguido do Centro-Oeste (R$ 4,25).

Entre os estados, Roraima teve alguns dos valores mais altos: diesel comum a R$ 8,36, diesel S-10 a R$ 8,28 e gasolina a R$ 7,82, a maior média do País. No outro extremo, o Paraná registrou o diesel comum mais barato (R$ 6,34), o Rio Grande do Sul teve a gasolina mais em conta (R$ 6,43) e São Paulo manteve o menor preço médio do etanol (R$ 4,02), 4,74% abaixo do valor de maio.

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Nas maiores variações do mês, Alagoas liderou a queda do diesel comum (-7,61%). O Amazonas teve as maiores reduções no diesel S-10 (-3,35%) e na gasolina (-3,66%). Mato Grosso também se destacou no etanol, que recuou 7,61%, de R$ 4,47 para R$ 4,13.

Para a Edenred Ticket Log, a sequência de quedas reforça a competitividade do biocombustível, que também é apontado como alternativa de menor emissão de poluentes em relação aos combustíveis fósseis.