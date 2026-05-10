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Preço do petróleo sobe mais de 3% após novo fracasso em negociações entre Irã e EUA

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo* (via Agência Estado)
Publicado em 10.05.2026, 21:30:00 Editado em 10.05.2026, 21:42:24
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Os preços do petróleo operam em alta neste domingo, 10, logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter declarado que rejeitava a resposta do Irã à proposta de paz de Washington, e após o Irã ter renovado suas ameaças no Estreito de Ormuz.

A referência internacional Brent para entrega em julho subia a 3,14%, para US$ 104,50 por barril às 20h40 deste domingo no horário de Brasília.

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Seu equivalente norte-americano, o West Texas Intermediate (WTI), avançava 3,07%, para US$ 98,35 por barril no mesmo horário.

Neste domingo, o presidente norte-americano Donald Trump rejeitou a resposta do Irã à proposta de paz dos norte-americanos para colocar fim à guerra no Oriente Médio, dizendo que ela é "totalmente inaceitável".

"Acabei de ler a resposta dos chamados 'representantes' do Irã. Não gostei. Totalmente inaceitável", escreveu ele em sua rede social Truth Social.

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Na terça-feira, Reino Unido e França liderarão uma reunião com ministros da Defesa de 40 países para discutir planos militares que possam restabelecer os fluxos comerciais pelo Estreito de Ormuz, informou o governo britânico.

*Com agências internacionais

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