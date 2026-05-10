Preço do petróleo sobe mais de 3% após novo fracasso em negociações entre Irã e EUA

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os preços do petróleo operam em alta neste domingo, 10, logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter declarado que rejeitava a resposta do Irã à proposta de paz de Washington, e após o Irã ter renovado suas ameaças no Estreito de Ormuz.

A referência internacional Brent para entrega em julho subia a 3,14%, para US$ 104,50 por barril às 20h40 deste domingo no horário de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Seu equivalente norte-americano, o West Texas Intermediate (WTI), avançava 3,07%, para US$ 98,35 por barril no mesmo horário.

Neste domingo, o presidente norte-americano Donald Trump rejeitou a resposta do Irã à proposta de paz dos norte-americanos para colocar fim à guerra no Oriente Médio, dizendo que ela é "totalmente inaceitável".

"Acabei de ler a resposta dos chamados 'representantes' do Irã. Não gostei. Totalmente inaceitável", escreveu ele em sua rede social Truth Social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terça-feira, Reino Unido e França liderarão uma reunião com ministros da Defesa de 40 países para discutir planos militares que possam restabelecer os fluxos comerciais pelo Estreito de Ormuz, informou o governo britânico.

*Com agências internacionais