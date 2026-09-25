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Preço do etanol sobe em 13 Estados, cai em 10 e fica estável em 2 e no DF, aponta ANP

Escrito por Broadcast Agro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os preços médios do etanol hidratado subiram em 13 Estados, caíram em 10 e ficaram estáveis em 2 e no Distrito Federal nesta semana. No Amapá, onde o preço é de R$ 5,81 o litro, não houve comparação por falta de cotação na semana anterior. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,49%, a R$ 4,10 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 1,06%, para R$ 3,81 o litro.

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A maior queda ocorreu no Amazonas, de 2,84%, a R$ 5,13 o litro. A maior alta foi registrada em Santa Catarina, de 2,55%, a R$ 4,43/litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,09 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59 o litro, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,81 o litro, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,81 o litro.

Etanol é mais competitivo do que a gasolina em 11 Estados e no DF

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O etanol segue mais competitivo em relação à gasolina em 11 Estados e no Distrito Federal nesta semana. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresentou paridade de 62,60% em relação à gasolina, porcentual favorável ao biocombustível, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.

A paridade foi de 66,67% no Acre; 67,41% na Bahia; 66,12% no Distrito Federal; 65,62% em Goiás; 60,26% em Mato Grosso; 60,78% em Mato Grosso do Sul; 66,77% em Minas Gerais; 68,45% no Pará; 63,09% no Paraná; 68,33% em Rondônia; 67,79% em Santa Catarina e 59,91% em São Paulo.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina.

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