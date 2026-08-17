Preço do etanol cai em 22 Estados, sobe em dois e no DF, e fica estável em Roraima, afirma ANP

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 22 Estados, subiram em dois Estados e no Distrito Federal (DF), e ficaram estáveis em Roraima na semana passada. Não houve cotação no Amapá. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol caiu 0,76% na semana, de R$ 3,94 para R$ 3,91 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço recuou 0,55%, a R$ 3,61 o litro.

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A maior queda ocorreu em Minas Gerais onde o preço médio do biocombustível recuou 4,31%, para R$ 3,77 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,79 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,60 o litro, foi observado no Acre. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,61 o litro, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado em Roraima, de R$ 5,41 o litro.

Competitividade

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O etanol está mais competitivo em relação à gasolina em 10 Estados e no Distrito Federal na semana passada. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresentou paridade de 59,88% em relação à gasolina, porcentual favorável ao biocombustível, conforme o levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas. Os dados se referem ao período de 9 a 15 de agosto.

A paridade foi de 67,11% no Acre; 67,85% no Amazonas; 66,86% na Bahia; 64,19% no Distrito Federal; 64,21% em Goiás; 55,06% em Mato Grosso; 60,34% em Mato Grosso do Sul; 61% em Minas Gerais; 61,75% no Paraná; 67,94% em Santa Catarina e 56,85% em São Paulo.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina.